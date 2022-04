The Witcher 3 ha venduto oltre 40 milioni di copie

Durante il suo recente briefing fiscale trimestrale, CD Projekt ha annunciato dati di vendita aggiornati per i suoi giochi. The Witcher 3, nonostante sia un gioco in circolazione da sette anni, continua a registrare forti numeri di vendita. La società ha annunciato che il gioco di ruolo d’azione open world 2015 ha venduto oltre 40 milioni di unità in tutto il mondo.

Un paio di anni fa, il numero di vendite di The Witcher 3 era di 28 milioni di unità in tutto il mondo, il che dà un’idea di come il gioco sia riuscito a continuare a vendere costantemente per un lungo periodo. Nel frattempo, la serie The Witcher nel suo insieme ha venduto oltre 65 milioni di unità in tutto il mondo, rispetto ai 50 milioni di un paio di anni fa. Lo sviluppatore polacco ha recentemente annunciato anche che le versioni PS5 e Xbox Series X/S, che dovevano uscire nel secondo trimestre di quest’anno, sono state posticipate a tempo indeterminato, con lo sviluppo del progetto spostato internamente da Sabre Interactive. È attualmente in fase di sviluppo anche un nuovo gioco principale della serie. CD Projekt ha anche annunciato i dati di vendita di Cyberpunk 2077, che attualmente si attesta a 18 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo open world ambientato in un universo fantasy visivamente sbalorditivo, pieno di scelte significative e conseguenze di grande impatto. In The Witcher, interpreti il ​​ruolo del cacciatore di mostri professionista Geralt di Rivia con il compito di trovare un figlio della profezia in un vasto mondo aperto ricco di città mercantili, isole pirata, pericolosi passi di montagna e caverne dimenticate da esplorare. Addestrati fin dalla prima infanzia e mutati per acquisire abilità, forza e riflessi sovrumani, i Witcher mantengono l’equilibrio nel mondo infestato dai mostri in cui vivono.

The Witcher 3 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.