The Great Ace Attorney Chronicles: vendute oltre 500.000 copie

Capcom ha annunciato questa mattina che The Great Ace Attorney Chronicles, l’ultimo capitolo dell’amatissima serie incentrata su Phoenix Wright, ha spedito oltre 500.000 copie in tutto il mondo, segnando un grande successo per la software house. Per celebrare la notizia, l’azienda ha prodotto alcune opere d’arte speciali. Capcom ringrazia tutti i fan che hanno giocato alla serie di lunga data nel corso degli anni, che si è diffusa su più piattaforme e rimane un grande franchise fino ad oggi.

YES! #TheGreatAceAttorney Chronicles has sold over 500,000 copies worldwide! Thank you to all of our passionate fans who have made this game a great success! pic.twitter.com/Er9STXhsnS

— Ace Attorney (@aceattorneygame) April 15, 2022