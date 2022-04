Nobody Saves the World: pubblicato il launch trailer per Playstation e Switch

Il gioco di ruolo d’azione Nobody Saves the World di DrinkBox Studios è finalmente disponibile anche PS4, PS5 e Nintendo Switch. È stato originariamente lanciato per Xbox One, Xbox Series X/S e PC e vede Nobody combattere per fermare The Calamity.

È molto da chiedere ma fortunatamente con il potere della magia, potete assumere forme diverse e acquisire abilità uniche completando missioni e salendo di livello. Le cose diventano ancora più interessanti quando le abilità vengono mescolate insieme. Puoi inventare combinazioni interessanti come avere il furto di vita del topo sul consumo di bersagli avvelenati in sinergia con le frecce avvelenate del Ranger. Nobody Saves the World offre dungeon procedurali da esplorare e boss da sconfiggere, ma insieme al gioco da solista, puoi cooperare con un amico. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

n questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrete trasformarvi da un nessuno privo di segni particolari in una lumaca, un fantasma, un drago e molto altro. Portate a termine le missioni per scoprire e scambiare oltre 15 Aspetti unici e variegati. Mescolate le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative. Esplorate un vasto open world (per conto tuo o con un amico o un’amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e salvare il mondo.

Caratteristiche

Trasformatevi in tanti aspetti : sbloccate più di 15 Aspetti diversi, dal topo alla bandita fino al robot, ognuno con meccaniche di gioco uniche.

: sbloccate più di 15 Aspetti diversi, dal topo alla bandita fino al robot, ognuno con meccaniche di gioco uniche. Mescolate le abilità: combinate oltre 80 abilità degli Aspetti e crea potenti build personalizzate. Vuoi diventare un uovo che può lasciare una scia di bava e sputare fuoco? Non saremo noi a impedirtelo.

Nobody Saves The World è disponibile per Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Game Pass, Nintendo Switch e PC tramite Steam.