A Street Cat’s Tale: disponibile per PS4 a partire da fine aprile

L’ editore CFK ha annunciato che A Street Cat’s Tale, il gioco sviluppato dalla software house feemodev verrà rilasciato per PlayStation 4 il 28 aprile.

Il titolo, come dice anche il nome, tratta della storia di un piccolo gattino abbandonato per la strada dai suoi padroni che dovrà farsi coraggio e sopravvivere, fronteggiando umani e altri animali. Il giocatore avrà quindi il compito di assistere il piccolo gattino fino a quando non sarà in grado di prendersi cura di se stesso da solo. Il gioco sembrerebbe prevedere diversi finali che rispecchiano le azioni del giocatore.

A Street Cat’s Tale è stato lanciato per la prima volta per iOS e Android il 2 agosto 2019, seguito da PC tramite Steam il 5 settembre 2019 e Nintendo Switch il 12 marzo 2020.