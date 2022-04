UFL: nuovo dev diary su kit e oggetti

UFL torna a mostrarsi con il suo terzo dev diary. Gli sviluppatori di Strikerz hanno infatti pubblicato un nuovo dietro le quinte incentrato sui kit delle squadre e i diversi elementi dei calciatori

A parlare nel video ci sono Eugene Revkovski, lead concept artist, Aleksandr Beloborodov, 3D Artist, e Pavel Teltsov, Head of Department: mostrano la scelta e i dettagli nelle varie attrezzature con cui i giocatori scendono in campo, dalle magliette, ai palloni, i guantoni e gli scarpini. Non vengono mostrate fasi di gameplay, ma si possono notare i dettagli del vestiario dei giocatori, e di come il team provi a renderlo il più fedele possibile alla realtà.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi rimandiamo anche alla nostra anteprima pubblicata a gennaio, ricordandovi che UFL arriverà durante questo 2022 e sarà free-to-play. Gli sviluppatori non hanno annunciato la data d’uscita precisa.