CD Projekt RED non sta più sviluppando la sua tecnologia multiplayer dopo il cambio con UE 5

CD Projekt RED ha parlato spesso di funzionalità multiplayer. Il piano originale prevedeva che lo studio sviluppasse un gioco multiplayer standalone nell’universo Cyberpunk, ma poco dopo il lancio di Cyberpunk 2077, CDPR ha annunciato che quel progetto era stato accantonato, con lo studio che cercava invece di migliorare i suoi giochi single player con elementi multiplayer, che sarebbero stati aggiunti gradualmente ad entrambi i suoi franchise principali.

Lo studio polacco stava lavorando sulla tecnologia multiplayer interna per supportare questi piani, ma i recenti sviluppi hanno portato ad alcuni cambiamenti. CD Projekt RED ha infatti recentemente stipulato una partnership con Epic Games per utilizzare l’Unreal Engine 5 per i suoi giochi futuri, compreso il prossimo titolo principale della saga del Witcher. In una recente conferenza sui guadagni trimestrali, il CFO di CD Projekt, Piotr Nielubowicz, ha confermato che lo sviluppo in casa del multiplayer è ora terminato, poiché grazie all’Unreal Engine 5, CD Projekt RED ha ora accesso a una tecnologia multiplayer “avanzata” già pronta.

Nielubowicz ha infatti detto:

“Negli anni passati abbiamo lavorato alla creazione della nostra tecnologia multiplayer. Sulla scia della recente decisione di avviare una cooperazione strategica con Epic Games e di utilizzare l’Unreal Engine 5 che offre soluzioni multiplayer avanzate, abbiamo cessato l’ulteriore sviluppo della nostra tecnologia multiplayer e creato una rispettiva scrittura per un importo di quasi 4,90 milioni di dollari”.

CD Projekt ha anche annunciato le cifre di vendita aggiornate per Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, e ha annunciato che l’espansione del primo sarà lanciata nel 2023. Lo studio ha anche assicurato che il recente ritardo della versione next-gen di The Witcher 3 non è così terribile come alcuni temono.