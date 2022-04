Captain Tsubasa Dream Team: disponibili la divisa dell’FC Barcellona

KLab Inc., azienda leader nel settore dei videogiochi per dispositivi mobile, ha annunciato che, a partire da oggi, 15 aprile, nella simulazione calcistica con sfide uno contro Captain Tsubasa Dream Team, saranno disponibili nuovi giocatori con la divisa ufficiale dell’FC Barcelona. Da venerdì 15 aprile fino a domenica 1° maggio gli utenti potranno ottenere ricompense fantastiche come Overus (SSR) (Catalogna) e Dreamball effettuando l’accesso al gioco durante il periodo dell’evento! Gli oggetti cambieranno in base al numero di giorni in cui sarà effettuato l’accesso.

Durante il periodo dell’evento, gli utenti su Captain Tsubasa Dream Team possono rigiocare questi scenari speciali senza limiti per ottenere le Medaglie FC BARCELONA Ⅱ. Queste medaglie possono essere scambiate con oggetti fantastici come Ticket per un’Estrazione SSR, Overus (SSR) (Catalogna), la Tecnica Speciale Grado S Rotazione di Santana (Tsubasa Ozora), la Tecnica Speciale Grado S Intercettazione ad alta velocità (Schweil Teigerban) e tanto altro!

Anche dopo la fine della serie iniziale, la storia ha continuato a evolversi in nuovi lavori, accompagnando la crescita e lo sviluppo del personaggio principale Tsubasa Ozora. La popolarità della serie continua a essere altissima, con Captain Tsubasa Rising Sun che è stato pubblicato fino al 2019 su Grand Jump, la rivista antologica di Sheisha, e che dal 2020 continua su un’edizione speciale chiamata Captain Tsubasa Magazine.

La serie ha venduto oltre 70 milioni di volumi soltanto in Giappone. La popolarità di Captain Tsubasa però si estende ben oltre i confini del Sol Levante, visto che la serie è stata tradotta in dieci lingue, conquistando i cuori degli appassionati di calcio di tutto il mondo.