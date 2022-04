Overwatch 2: ecco il gameplay trailer di Sojourn

Come promesso, Blizzard Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay per Overwatch 2 incentrato su Sojourn. Ex appartenente alle forze speciali canadesi, il nuovo eroe usa un fucile d’assalto che funge anche da railgun. Infliggendo danni con il fucile si accumula la carica per il cannone, anche se è possibile caricare manualmente per ottenere più danni.

Sojourn può anche scivolare e saltare con il boost, quindi è più difficile da bloccare. La sua Ultimate sembra riunire i nemici in un punto non dissimile dal Graviton Surge di Zarya, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli su come funziona. È interessante notare che il trailer fornisce anche un breve sguardo ai nuovi design di Ashe, Bob e Wrecking Ball.

Overwatch 2 è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La sua imminente closed beta per il PvP inizia per selezionati giocatori PC il 26 aprile e insieme a Sojourn, ci sono quattro mappe da provare.