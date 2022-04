PlayStation Studios: l’acquisizione sarebbe più grande di Kojima Productions, rumor

Da qualche giorno si stanno alternando notizie su un eventuale prossimo team acquisito da Sony che entrerebbe a far parte dei PlayStation Studios. L’immagine del tweet poi sparito che annunciava l’arrivo di Capcom, poi Death Stranding piazzato in una nuova copertina che mostra proprio i PlayStation Studios, con successive parole di Kojima che dicono di come Kojima Productions sia, e continuerà ad essere, un team indipendente. Insomma, tanta carne al fuoco.

Ad aggiungere ulteriori scintille ci pensa l’ex giornalista e ora noto insider Jeff Grubb, che afferma di come il nome che circola non è mai stato quello di Kojima Productions: l’azienda che dovrebbe acquistare Sony sarebbe invece qualcosa di più grande.

Noi non possiamo far altro che attendere per vedere se e quando Sony ufficializzerà qualcosa in merito. Noi vi lasciamo qui sotto al tweet del canale The Red Dragon, sulle parole di Jeff Grubb.