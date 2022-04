Light Fairytale Episode I: in arrivo su Nintendo Switch

neko.works rilascerà il gioco di ruolo a turni Light Fairytale Episode I per Nintendo Switch tramite Nintendo eShop il 28 aprile per €9,99, ha annunciato lo sviluppatore. I preordini sono ora disponibili a un prezzo scontato di €8,99.

Light Fairytale Episode I è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam e Humble Store il 13 maggio 2019, seguito da Xbox One il 13 settembre 2019 e PlayStation 4 il 4 novembre 2019. Un’edizione fisica della versione PlayStation 4 è attualmente disponibile tramite Red Art Games.

Il sequel è attualmente disponibile anche per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Humble Store.