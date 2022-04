Fantasy Basel 2022: torna la più grande convention svizzera per gli appassionati di film, videogiochi, fumetti e cosplay

Dal 26 al 28 maggio 2022 le strade di Basilea, in Svizzera, saranno invase da supereroi, personaggi dei fumetti, creature magiche ed esseri mitologici. Non è fantasia, è il Fantasy Basel – The Swiss Comic Con, il più grande festival svizzero dedicato al mondo della pop culture: film, serie tv, videogiochi, fumetti, manga, anime, merchandise e giochi da tavolo saranno i protagonisti indiscussi di questo evento, che si svolgerà presso le sale della Messe Basel in Messeplatz 10, a Basilea.

Con più di 70 mila metri quadrati di spazio espositivo e oltre 54 mila visitatori medi a ogni edizione, Fantasy Basel è universalmente riconosciuto come uno dei più importanti eventi dedicati alla cultura di massa, capace di attirare ogni anno migliaia di appassionati e curiosi, tra cui anche molti frequentatori di casino Svizzera italiana. Una tre giorni che catapulterà gli ospiti in un universo parallelo fatto di cosplay, game design, street & urban art, steampunk e molto altro ancora. Quest’anno, nell’Artist Alley di Basilea, saranno presenti più di 200 artisti della cultura pop, tra cosplayer professionisti, tatuatori, attori, doppiatori e creativi di ogni genere.

Tra spettacoli, dibattiti, mostre e stand espositivi, saranno presenti alla convention personaggi di fama internazionale del calibro di Dean Cain (interprete di Superman, Lois & Clarke e Little Angels), Daniel Portman (attore presente in Game of Thrones, Vigil, Karen Pirie e The Control Room), Georgia Hirst (Vikings, Ravers, Deathtrap Dungeon) e Alfred Enoch (Harry Potter, How to Get Away from Murder, Foundation). Tra gli altri ospiti d’eccezione già rivelati al pubblico spiccano i nomi di Vladimir Furdik, Hubert Zitt, Sanit Klamchanuan, Beat Frutiger, Christian Schreuer e Flo Foxworthy, ma molti altri protagonisti del Fantasy Basel 2022 devono ancora essere svelati.

Cosa aspettarsi dal festival più atteso dell’anno? Tre sono le sezioni che hanno generato più interesse in questo periodo che precede l’inizio del divertimento vero e proprio: Sci-Fi e spazio, Urban Art Summit e Cosplay Village. Il primo reparto sarà interamente dedicato alla fantascienza e alle sue creazioni, con riproduzioni realistiche delle navicelle spaziali più famose dell’universo pop e avventure virtuali nello spazio incontaminato: “The Universe is the Limit!” è il motto che guida i visitatori alla scoperta delle meraviglie della sezione spaziale del festival. La Urban Art Summit è il luogo in cui grandi artisti urban affermati o emergenti potranno mettere in mostra il loro talento spruzzando, dipingendo e disegnando gli spazi messi a disposizione dagli organizzatori, portando i visitatori a guardare il mondo da un prospettiva diversa. Infine, il cosplay è la punta di diamante dell’evento, a cui sarà dedicata un’intera sezione (il Cosplay Village) dove avranno luogo incontri con grandi ospiti, concorsi e workshop creativi, in cui cosplayer professionisti e appassionati di cosplay potranno mettere in mostra il proprio talento.

L’edizione 2022 del Fantasy Basel – The Swiss Comic Con è in partenza, manca poco più di un mese alla sua inaugurazione, perciò è giunto il momento per tutti gli appassionati di acquistare i biglietti e prenotare un posto in prima fila nel regno della cultura pop. Per informazioni e prenotazioni, consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’evento.