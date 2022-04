Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix: in arrivo a settembre

L’editore MAGES ha annunciato Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix, la versione console del gioco per smartphone Alice Gear Aegis e verrà lanciata per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch l’8 settembre in Giappone.

L’edizione standard costerà 7.480 yen tramite download e 8.580 yen al dettaglio. Sarà disponibile anche un’edizione limitata a 25.080 yen. Le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno disponibili al dettaglio, ma la versione PlayStation 5 sarà solo digitale. Gli utenti che acquistano la versione PlayStation 4 possono eseguire l’aggiornamento alla versione PlayStation 5 gratuitamente.

Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix è un gioco d’azione di combattimento in 3D nonché una versione migliorata del gioco per smartphone Alice Gear Aegis con campi 3D sfruttati al meglio. Goditi battaglie mai viste prima. Con il multiplayer online, fino a sei giocatori possono giocare insieme contemporaneamente. Gioca un Tag Match con un giocatore usando tre personaggi ciascuno, o una Battle Royale da sei giocatori con un personaggio per giocatore.

Ulteriori informazioni sul sito del gioco.