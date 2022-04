Le migliori slot machine a tema videoludico

Le slot a tema videoludico hanno avuto un’enorme influenza sulla cultura popolare, tant’è che oggi si possono trovare diverse slot dedicate alle principali serie di videogiochi. È un modo per i fornitori di scommesse per attirare anche i videogiocatori, in particolare i millennial.

Diversi giochi di video slot sono dotati di trame che ormai includono film, programmi TV, sport e altro ancora. Il tema videoludico ha però dominato i cataloghi di giochi sulla maggior parte delle piattaforme, inclusi i casinò, essendo disponibili in tutto il mondo con l’obiettivo di offrire una svolta diversa nel gioco d’azzardo online. Per giocare a questi titoli si possono utilizzare dei soldi veri su siti slot legali AMD.

Resident Evil

Considerando tutto il clamore generatosi attorno all’ultimo film e a Resident Evil Village, ultimo capitolo della serie, non tutti sapranno che il primo capitolo della serie ha una sua slot machine dedicata, nella quale poter rivivere anche la storia del gioco. Riprendendo lo stile survival horror dell’originale, il titolo include ovviamente il logo della società Umbrella, ma anche diverse immagini dei personaggi, delle armi e dei cosiddetti “selvaggi”, che usi per ottenere una vittoria, mandando i partecipanti alla missione di Leon o alla missione di Jake a seconda della posizione dei rulli: una specie di gioco nel gioco. Il tuo compito è quello di raccogliere risorse vitali per aumentare la potenza di fuoco del tuo equipaggio.

Tomb Raider

Lara Croft è ovviamente il personaggio principale di questa slot machine dedicata a Tomb Raider, nella quale sono presenti diversi elementi tratti dai giochi e dai film originali, incluse le video clip mentre i giri sono in azione. Si gioca con 5 rulli e 15 linee di pagamento. I giocatori possono vincere fino a 7.500 monete e ottenere una ricompensa, come un giro gratuito (FS). Attraverso un gameplay semplice e un round bonus unico una volta che ottieni tre icone scatter, con idee, suoni e animazioni ispirate, la slot di Tomb Raider è attualmente disponibile su più piattaforme ed è apparentemente una delle slot più giocate in assoluto.

Call of Duty

Questa slot machine è basata sul rinomato franchise di Activision Blizzard, che ha accumulato milioni di vendite in tutto il mondo e ha visto il lancio della CoD League, in cui i London Royal Ravens stanno attualmente ottenendo degli ottimi risultati. Nonostante alcuni possessori di PlayStation siano preoccupati per il futuro di Call of Duty, perché non sono sicuri che sarà presente sulle future console di Sony dopo che Microsoft/Xbox ha acquisito Activision Blizzard, Microsoft ha affermato che i titoli della serie continueranno a essere lanciati sia su PlayStation che su Xbox. Con la slot dedicate di CoD, i fan possono godersi la versione della slot su diversi siti web. I creatori del titolo hanno svolto un buon lavoro, includendo elementi originali dei giochi nelle slot machine online.

Street Fighter

Street Fighter è uscito nel 1987 ed è uno dei titoli più famosi nella storia dei videogiochi. È stato enormemente influente sui giocatori negli anni ’90 ed è tuttora uno dei principali franchise dedicati al genere del picchiaduro. Il Regno Unito ha anche una miriade di talenti degli Esports di Street Fighter, con ProblemX che ha vinto alcuni mesi fa il Red Bull Kumite Las Vegas. La slot dedicata è rimasta fedele al videogioco, offrendo ai giocatori l’opportunità di selezionare il personaggio che vogliono usare, che sia Chun-Li, Ken, Guile, Ryu o Sagat. La slot machine gioca con 25 linee di pagamento, il che significa che si possono avere molte opzioni di scommessa. I giocatori possono piazzare scommesse a partire da 0,01 per line-up fino a $20. Si adatta a tutti i tipi di individui, quindi sia a high roller che a giocatori con un budget limitato, e presenta molti simboli e immagini provenienti dalla serie originale.

Hitman

La slot machine dedicate a Hitman è un prodotto di Microgaming con 15 linee di pagamento su cui poter piazzare scommesse con soldi veri. Le sue linee di pagamento selvagge e multiple, in espansione, aumentano le possibilità di emergere vittorioso, arrivando a ottenere fino a 270.000 monete. Poiché si possono selezionare le armi e i bersagli, ogni scelta può influenzare direttamente i risultati. Questa slot in particolare è piena di suspense, così come i titoli originali della serie, ed è accessibile sia su desktop che su dispositivi mobili. In questa slot si può utilizzare la funzione di annullamento della risposta, e alcune delle offerte uniche includono scatter, giri gratuiti e bonus multipli. I giocatori possono combinare foto come icone di fucili, dell’Agente 47 e molto altro. Ogni volta che attivi una vittoria usando il simbolo jolly, sullo schermo apparirà un breve video dedicato. Questa funzione bonus consente ai giocatori di ottenere fino a 18 FS (giri gratuiti). Un’altra caratteristica redditizia è la funzione “Contract Promo”, che consente ai giocatori di selezionare il loro obiettivo e arma, mentre puntano ad accumulare le loro vincite.

Ogni slot machine punta a offrire un diverso tipo di intrattenimento, offrendo trame uniche, icone e simboli dedicati. Non a caso, hanno anche delle regole diverse. Per questo motivo, dovrai capirli tutti prima di iniziare a giocare.