Isle of Arrows: annunciato nuovo gioco del director di Hitman GO e Lara Croft GO

Lo sviluppatore Daniel Lutz ha annunciato Isle of Arrows, titolo che fonde elementi roguelike da tower defense e gioco da tavolo, in arrivo nell’estate 2022 su Steam, iOS e Android. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Prima di Isle of Arrows, Lutz è stato direttore creativo di Square Enix Montreal per quasi un decennio, dove ha diretto sia Hitman GO che Lara Croft GO. Come i giochi GO, Isle of Arrows combina meccaniche da gioco da tavolo ed elementi puzzle con un genere noto: in questo caso, i Tower Defense.

A differenza dei giochi GO, Lutz sta lavorando su Isle of Arrows interamente da solo, come sviluppatore indipendente.

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

Isle of Arrows è una fusione di gioco da tavolo e di difesa della torre, in cui si posizionano piastrelle disegnate a caso per costruire difese su un pezzo di terra in continua crescita.

Il Tile-Placement incontra il Tower Defense: il gioco è una miscela unica di generi che aggiunge un nuovo elemento strategico di puzzle alla formula Tower Defense.

Struttura Roguelike: ogni campagna è generata in modo casuale con diverse tessere, nemici, ricompense ed eventi. Giocando attraverso le campagne si sbloccano più elementi che appaiono nel gioco.

Modalità e modificatori: una varietà di modalità di gioco, gilde, modificatori di gioco e sfide rendono ogni partita unica e aggiungono una rigiocabilità infinita.

Caratteristiche

3 modalità di gioco: Campagna, Guanto di sfida, Difesa quotidiana

3 campagne a tema che hanno ciascuna il proprio set unico di tessere

4 gilde che hanno ciascuna il proprio stile di gioco

50+ tessere

40+ carte bonus

10+ eventi che possono aiutarti o ostacolarti

10+ modificatori di gioco

9 obiettivi in stile puzzle

Qui sotto potete vedere il trailer gameplay d’annuncio.