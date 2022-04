Kingdom Hearts 4: spiegato il design realistico di Sora

Se avete visto la livestream di Kingdom Hearts 4 e la grafica del nuovo titolo, allora saprete dell’aspetto “realistico” di Sora, lo storico protagonista del franchise di Square Enix. Kingdom Hearts 4 sembra destinato a introdurre alcune modifiche grafiche alla serie di lunga data, che include un aspetto più maturo per il protagonista Sora e altre modifiche visive aggiornate. In un’intervista, il creatore della serie Tetsuya Nomura ha parlato di questi cambiamenti e del mondo di Quadratum, che funge da sorta di vita nell’aldilà.

“Dal punto di vista di Sora, Quadratum è un mondo sotterraneo, un mondo immaginario che è diverso dalla realtà. Ma dal punto di vista degli abitanti dalla parte di Quadratum, il mondo di Quadratum è la realtà, e il mondo in cui Sora e gli altri erano l’altro lato, il mondo immaginario.”

Nomura ha aggiunto che Pippo e Paperino stanno cercando Sora in Kingdom Hearts 4, e se dovesse tornare alla sua realtà originale, inizierebbe di nuovo ad assomigliare al suo design più da cartone animato in modo da poter rientrare nel suo mondo. Scarpe ingrandite e il tutto. Come i fan hanno scoperto, Quadratum è stato citato in precedenza come un’irrealtà separata dagli altri regni della serie, con Kingdom Hearts III che conferma quel luogo come parte di un finale segreto.