Genshin Impact: possibile rinvio dell’update 2.7

Nel caso in cui in qualche modo ve lo foste perso, ci sono state alcune speculazioni online sul fatto che il prossimo aggiornamento di Genshin Impact, la versione 2.7, potrebbe arrivare in ritardo. Mentre lo sviluppatore miHoYo – con un marchio globale di HoYoverse – non ha ancora annunciato ufficialmente quando potrebbe essere rilasciata la versione 2.7, il tipico intervallo di tempo tra i vari aggiornamenti lo metterebbe da qualche parte a metà maggio. Tra un evento misteriosamente scomparso dall’annunciata anteprima degli eventi in Genshin Impact versione 2.6 e i recenti problemi con COVID-19 in Cina, dove ha sede lo sviluppatore, le voci che circolano affermano che il nuovo aggiornamento potrebbe perdere quel lasso di tempo. Sfortunatamente, la risposta fornita non è esattamente definitiva. Alla domanda se le voci sul ritardo di Genshin Impact versione 2.7 fossero accurate, o se ci fossero commenti sulle speculazioni che la società potrebbe fornire, un portavoce di HoYoverse ha detto:

“Abbiamo anche notato alcune discussioni tra fan e giocatori, e il nostro team ha fatto del nostro meglio lavorando sul gioco e sui futuri aggiornamenti in questo momento”. Come notato sopra, Genshin Impact versione 2.6, “Zephyr of the Violet Garden”, è attualmente disponibile. L’aggiornamento ha portato con sé il nuovo personaggio giocabile Kamisato Ayato, lo spadaccino a sintonizzazione Hydro a cinque stelle, una nuova area del baratro con spazio sia fuori terra che sotterraneo e altro ancora. Genshin Impact versione 2.7 dovrebbe essere rilasciata a metà maggio, anche se non è stato fatto alcun annuncio ufficiale e questo presuppone che non sia ritardato. Genshin Impact è disponibile gratuitamente per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e dispositivi mobili. Il videogioco uscirà anche per Nintendo Switch, anche se non è stata ancora annunciata una data definitiva. Questo è tutto, ma vi terremo aggiornati qualora ci fossero cambiamenti imprevedibili all’ultimo secondo per il titolo di miHoYo.