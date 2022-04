Epic Games Store: Amnesia Rebirth e Riverbond disponibili dal 21

I giochi per PC gratuiti di questa settimana sull’Epic Games Store sono ora disponibili con XCOM 2 di Firaxis e Insurmountable di ByteRockers’ Games, ma è la prossima settimana che potrete aspettarvi delle sorprese fenomenali. Disponibile fino al 21 aprile, tutto ciò che dovete fare è avere un account Epic Games Store, accedere e richiederlo. Avrete bisogno anche di Epic Games Launcher per giocarci. I giochi gratuiti dal 21 al 28, però, sono davvero delle perle da non perdere: stiamo parlando di Riverbond, sviluppato dall’azienda Cococucumber e Amnesia Rebirth di Frictional Games. Quest’ultimo è il seguito della fortunata serie horror psicologica e si svolge nel deserto algerino, dove il terrore vaga incontrastato. Nei panni di Tasi Trianon, i giocatori devono tornare sui propri passi e ricostruire i propri ricordi per scoprire come ci sono arrivati ​​e quale terribile orrore ti sta perseguitando. Per quanto riguarda le vendite, poteva onestamente fare di più, per così dire: il gioco ha venduto oltre 100.000 unità a marzo 2021 (senza realizzare un profitto secondo lo sviluppatore) e da allora ha ricevuto la modalità Avventura. Quest’ultimo fornisce un’alternativa meno spaventosa e stressante per vivere la storia. Amnesia Rebirth e Riverbond saranno gratuiti su Epic Games Store dal 21 al 28 aprile, quindi ricordatevi di riscattarli quando potrete.