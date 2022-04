Kingdom Hearts 4: torneranno i comandi di reazione

Tetsuya Nomura, direttore della serie, in un’intervista con Famitsu, ha dato alcune informazioni riguardanti il nuovo capitolo da poco annunciato Kingdom Hearts 4. Durante l’intervista, il game designer ha parlato dell’aspetto di Sora ma non solo. Infatti, secondo quanto riportato da lo stesso Nomura, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia deciso di reintegrare una meccanica che era andata perduta con il terzo capitolo ovvero l’utilizzo dei comandi di reazione in battaglia. Nel trailer in effetti si può notare un elemento dell’interfaccia che potrebbe attivare un campanellino di allarme ai fan della serie.

Sebbene in una grafica anomala per i giocatori più navigati, probabilmente perché non creata per una piattaforma specifica, quel bottone non può che essere il quick time event più famoso della saga nonché ciò ha reso unico lo stile di combattimento della serie: un comando di reazione.

Il game designer si è espresso a riguardo affermando che siccome con l’uscita di Kingdom Hearts 3 molti fan si erano lamentati della scomparsa dei comandi di reazione allora avevano deciso semplicemente di reinserirli.

La loro importanza nel gioco in effetti non era da poco, essi erano in grado di scandire il ritmo del combattimento, prolungare una combo, cambiare lo stile di combattimento dei personaggi. Non c’è dunque da sorprendersi se i fan li rivogliano.

Qua sotto trovi il trailer di Kingdom Hearts 4 e degli altri titoli annunciati al KINGDOM HEARTS 20th ANNIVERSARY.