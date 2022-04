The Iron Oath: nuovo trailer panoramico

Humble Games ha pubblicato un filmato che fa una panoramica generale del gameplay di The Iron Oath, rpg tattico in arrivo in accesso anticipato fra pochi giorni, il 19 aprile, su Steam.

Questa la descrizione del gioco:

The Iron Oath è un RPG tattico a turni in cui il destino della tua compagnia di mercenari dipende dalle tue decisioni. Come capo di una banda di soldati a noleggio nel duro regno di Caelum, dovrai assumere reclute, gestire saggiamente le tue operazioni e intraprendere missioni pericolose per sopravvivere, prosperare e costruire la fama della tua compagnia.

Queste le caratteristiche attraverso la pagina Steam:

Combattimento tattico con posta in gioco alta

Una corretta pianificazione ed esecuzione è vitale per il tuo successo. Nemici mortali, trappole e oggetti distruttibili significano che un passo falso potrebbe essere la rovina del tuo gruppo.

Gli anni passano mentre navighi nel mondo. I tuoi mercenari invecchieranno, si ritireranno e moriranno nel corso dei decenni, e la tua compagnia e la tua strategia dovranno adattarsi alle mutevoli maree.

Caelum è un regno tentacolare e in continuo cambiamento. Le città cadono e risorgono mentre le Case Nobili si contendono il potere, portando a nuove opportunità e pericoli inaspettati.

Gestisci il roster della tua gilda, le finanze e le relazioni politiche. Guadagna ricchezza e fama portando a termine i contratti per le fazioni di Caelum in lotta e investi nel miglioramento della tua organizzazione.

Una catena di ferro è forte solo quanto il suo anello più debole. Metti insieme una squadra ben assortita di guerrieri, furfanti e incantatori. Costruisci il loro potere, personalizza e completa le loro abilità e diventa una forza da tenere in considerazione.

Dovrai affrontare decisioni difficili e il percorso che seguirai non sarà sempre popolare. Le tue scelte avranno conseguenze che altereranno il destino dei tuoi mercenari, della tua compagnia e di tutta Caelum.

Qui sotto potete vedere il trailer di The Iron Oath.