No More Heroes 3: in autunno su PC, PlayStation e Xbox

Disponibile su Switch dallo scorso agosto (qui la nostra recensione), No More Heroes 3 ha ora un periodo d’uscita anche su altre piattaforme. Il publisher Xseed Games e gli sviluppatori di Grasshopper Manufacture (il team di Suda51), hanno infatti annunciato che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e PC da quest’autunno. Arriverà sulle nuove piattaforme con immagini HD migliorate, framerate e tempi di caricamento più veloci.

A breve saranno disponibili i pre-ordini per l’edizione fisica di No More Heroes 3 Day 1 Edition per Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 e PS4. La Day 1 Edition includerà una copia di No More Heroes 3, un art book con copertina morbida 5.3 “x7.3” con più di 70 pagine di artwork, un CD con canzoni selezionate dalla colonna sonora e una targa commemorativa di Santa Destroy 7 “x4”, il tutto contenuto in una scatola personalizzata con una nuova illustrazione originale dell’artista della serie Yusuke Kozaki. Maggiori informazioni sulla disponibilità digitale del titolo saranno annunciate in seguito.

Il comunicato parla di pubblicazione in Nord America, ma e facile pensare che arriveranno le stesse edizioni anche da noi in Europa. Qui sotto potete vedere proprio il tweet del publisher, con le diverse versioni in scatola.