Darwake: superato metà obiettivo su Kickstarter

Il 26 marzo è arrivato su Kickstarter il lavoro in sviluppo da parte di LF Games (team italiano fondato da Luigi Gucci), ovvero Darwake – Awakening from the Nightmare: l’obiettivo principale di 25 mila euro e nelle ultime ore è stato superato il 50%, anche se mancano solo 4 giorni al termine della campagna crowdfunding.

Come scritto nella sua descrzione, Darwake cattura l’estetica del pop-surrealismo americano all’interno di una struttura unica progettata per una completa immersività ed espandibilità in un progetto transmediale completo, con l’obiettivo finale di stabilire un nuovo universo narrativo. Prende riferimenti da Tim Burton, passando per David Lynch e Carl Gustav Jung. Come si può vedere anche dal trailer di presentazione (in fondo alla notizia), nel gioco si vivono esperienze surreali, combinando un’arte lowbrow altamente suggestiva con meccaniche impegnative e profonde.

Panoramica:

In termini di gameplay, Darwake è un puzzle.platform in cui il giocatore viene catapultato in un mondo oscuro e inquietante. Accompagnato solo da un misterioso gufo, il malinconico protagonista Darwin deve trovare una via d’uscita in livelli simili a labirinti, risolvendo enigmi ambientali basati sulla relazione simbiotica tra lui e questa strana creatura, e combattendo boss.

Qui sotto vi lasciamo al trailer ufficiale, sperando che in questi ultimi giorni il progetto Darwave possa arrivare al suo obiettivo.