Overwatch 2: Sojourn porta avanti la storia

A quanto pare, il primo nuovo eroe di Overwatch 2, Sojourn, è più importante di quanto credessimo. Dopo essere stata mostrata la prima volta nel trailer reveal del gioco, in questi giorni Sojourn ha finalmente un trailer che descrive in dettaglio il suo kit di abilità, che mostra il suo stile di gioco aggressivo e agile. Abbiamo anche visto un po’ più della sua storia passata attraverso il trailer delle origini di Sojourn, che suggerisce come si collega alla narrativa generale. E secondo Blizzard, l’introduzione di Sojourn fa avanzare la storia di Overwatch. L’art director di Overwatch 2, Dion Rogers, ha dichiarato:

“Quando abbiamo iniziato a creare questo gioco, abbiamo creato una storia e una tradizione piuttosto dettagliate per il mondo del gioco. Ci aiuta a creare i design dei [personaggi]. Il gruppo iniziale di Overwatch che era Sojourn era una parte di, era una storia che era prima dell’inizio del gioco. Abbiamo creato questa sequenza temporale e volevamo che Sojourn, soprattutto perché è il primo personaggio femminile nero del gioco, non fosse solo un’aggiunta casuale al gioco. Aveva una profonda connessione tra le tradizioni e il mondo di gioco. Muove la trama quando è presente nel gioco.”

A quanto pare è più importante di quanto si pensasse. Speriamo solo di saperne di più nelle prossime settimane.