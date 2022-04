Assassin’s Creed Valhalla: content gratuito in arrivo

Assassin’s Creed Valhalla di Ubisoft non ha mostrato segni di rallentamento del suo slancio dopo aver rilasciato l’ultimo DLC del titolo, ovvero L’Alba del Ragnarok il mese scorso, con gli sviluppatori che hanno condiviso più cose in programma per far divertire i giocatori nel gioco per aprile e maggio. Ubisoft ha rivelato una serie di contenuti gratuiti che usciranno nel gioco nelle prossime settimane, a partire dall’aggiornamento 1.5.1 del gioco e un altro pacchetto Mastery Challenge il 19 aprile, un nuovo evento a tempo limitato chiamato Ostara Festival dal 21 aprile al 12 maggio e aggiornamento del gioco 1.5.2 e la nuova Armeria in arrivo a maggio. Ubisoft deve ancora condividere i dettagli più fini su ciò che aggiungeranno i nuovi aggiornamenti di gioco, ma le correzioni di bug sono qualcosa che c’è da aspettarsi. Di seguito, potete vedere voi stessi l’immagine in cui sono stati mostrati i seguenti aggiornamenti, e si spera che mantengano questa costanza per più tempo possibile, considerando che non si sa ancora quando verrà mostrato un nuovo capitolo della saga. Vi terremo aggiornati una volta che gli sviluppatori condivideranno maggiori dettagli sul contenuto. Assassin’s Creed Valhalla è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia.