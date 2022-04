Ghost of Tsushima: cessati futuri aggiornamenti

Sembra che sia arrivato il capolinea per Ghost of Tsushima, uno dei migliori capolavori videoludici degli ultimi anni. Sucker Punch ha confermato di aver smesso di “lavorare attivamente” su patch e contenuti aggiuntivi per il titolo, ringraziando i giocatori per tutto l’amore e il supporto mostrato. Nelle note sulla patch per la patch 2.18 – o 2.018.000 come è noto su PS5 – per Ghost of Tsushima Director’s Cut e Legends standalone, il team conferma che l’aggiornamento “si concentra su modifiche agli oggetti di Legends, correzioni di bug e miglioramenti, nonché piccole modifiche per giocatore singolo”. In particolare, hanno detto:

“Anche se al momento non stiamo lavorando attivamente su alcuna patch aggiuntiva, continueremo a monitorare il feedback sul subreddit Gotlegends gestito dalla community e i messaggi inviati a SuckerPunchProd su Twitter per eventuali bug o problemi ad alta priorità che emergono. Vogliamo dire un enorme GRAZIE all’intera community per l’incredibile quantità di supporto e feedback che abbiamo ricevuto dal lancio. Quando Legends è stato lanciato nell’ottobre 2020, non ci saremmo mai aspettati di avere una community così attiva per più di un anno e un metà dopo, e non potremmo essere più grati a tutti coloro che sono stati con noi in questo viaggio!”

Siamo arrivati al capolinea per Ghost of Tsushima, ma non dimenticheremo questo grande capolavoro.