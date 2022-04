Le edizioni fisiche di Hammerwatch preordinabili da oggi per Switch e PS4

Strictly Limited Games, in collaborazione con Crackshell e l’acclamato editore nonché esperto di conversioni BlitWorks, è orgogliosa di annunciare il rilascio della versione boxata di Epics of Hammerwatch: Heroes’ Edition. Entrambi i giochi della serie Hammerwatch, ripetutamente acclamati dalla critica, saranno finalmente disponibili in un’unica raccolta fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4, che include anche tutti i DLC già pubblicati. I preordini per la Limited Edition e la Special Limited Edition hanno preso il via dalla mezzanotte di oggi, domenica 17 aprile, sullo store digitale di Strictly Limited Games: entrambe le edizioni comprendono sia Hammerwatch che il suo sequel roguelite, Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition.

Per quanti ancora non lo conoscessero, Hammerwatch è un hack and slash action-adventure con una singolare ambientazione fantasy in pixel art. È possibile affrontarlo da soli o assieme agli amici per una memorabile sessione cooperativa online o sul divano, partendo da boschi e campagne per raggiungere poi le torri di Castle Hammerwatch. L’espansione Temple of the Sun aggiunge una regione desertica e due modalità extra. Nostro compito sarà quello di scegliere una fra le sette classi a disposizione, tutte dotate di caratteristiche uniche e abilità da sbloccare con l’esperienza, e uccidere orde di nemici diversi attraversando livelli unici, pieni di trappole, segreti nascosti ed enigmi da svelare.

Heroes of Hammerwatch riprende la medesima formula aggiungendoci un tocco roguelite: stavolta saremo infatti alle prese con livelli generati proceduralmente e gremiti di orde infinite di nemici, trabocchetti, rompicapo, misteri, boss spietati e un sacco di tesori che si frappongono tra noi e la cima della Forsaken Spire. Come se non bastasse, la Heroes’ Edition incorpora anche i 3 DLC del sequel, ossia Witch Hunter, Pyramid of Prophecy e Moon Temple, che aggiungono una pletora di classi, skill, oggetti e aree da esplorare.

Le edizioni limitate prodotte da Strictly Limited Games sono tali per davvero, e divise in due tirature distinte con bonus differenti: la prima, denominata Limited Edition, è ristretta a 3.000 copie per Nintendo Switch e 1.100 per PS4 al prezzo di 29,99€, e comprende un coloratissimo manuale di gioco; la seconda, Special Limited Edition, è invece limitata a 1.000 copie per Nintendo Switch e 600 per PS4 e costa 49,99€. La differenza di prezzo è dovuta alla presenza di molti oggetti da collezione esclusivi provenienti dall’ambientazione di Hammerwatch:

Scatola speciale in edizione limitata

Manuale di gioco

Colonna sonora originale

Poster A3 a doppia faccia

7 personaggi adesivi fustellati

Toppa con logo del gioco

4 cartoline illustrate

Magnete con foto di gruppo dei personaggi

Come anticipato, entrambe le edizioni sono già disponibili per il preordine sul sito di Strictly Limited Games, mentre la spedizione delle limited edition è prevista entro il terzo trimestre 2022.