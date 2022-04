Microsoft starebbe pensando di aggiungere la pubblicità nei giochi free-to-play?

Secondo un recente rapporto di Business Insider, Xbox sembra essere duramente al lavoro su quello che viene descritto come un “programma pubblicitario in-game” per i giochi free-to-play sulla piattaforma. Il rapporto in questione cita almeno 2 persone che sono coinvolte nel programma.

L’idea è quella di permettere agli inserzionisti di utilizzare lo spazio virtuale per mostrare i loro annunci per i giocatori di vedere nei giochi free-to-play. Per esempio, un gioco di corse automobilistiche potrebbe avere annunci su cartelloni virtuali. È stato anche menzionato che Microsoft riconosce che questo tipo di comportamento potrebbe finire per ritorcersi e irritare i consumatori, e come tale, sta lavorando per mantenere l’esperienza di visualizzazione degli annunci il più possibile non intrusiva.

Inoltre, il rumor afferma anche che Xbox non condividerebbe alcun dato dei consumatori con gli inserzionisti e non sta nemmeno prendendo una parte delle entrate pubblicitarie generate, anche se i piani potrebbero sicuramente cambiare nel prossimo futuro.