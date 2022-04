Pokemon Scarlet e Violet: in arrivo nuove informazioni?, rumor

Sono passate alcune settimane da quando The Pokemon Company ha annunciato ufficialmente la nona generazione di giochi Pokemon della linea principale, Pokemon Scarlet e Violet. In uscita entro la fine dell’anno, è ovvio che maggiori dettagli sul duo arriveranno nei prossimi mesi, anche se non ci sono notizie concrete su quando esattamente ciò avverrà. Sembra, tuttavia, che presto riceveremo una sorta di aggiornamento.

Come notato da Pokemonmasters.net su Twitter, lo spettacolo di varietà Pokémon giapponese PokeDoko 4 apparentemente avrà presto un aggiornamento sulla serie. Un riepilogo pubblicato di recente per il prossimo episodio dello show (in onda il 24 aprile) afferma che saranno condivise le ultime informazioni sui giochi Pokemon. Naturalmente, questo è un po’ vago per alcuni aspetti. Non vi è alcuna menzione specifica di quali giochi Pokemon riceveranno l’aggiornamento e, come sottolinea PM Net, ultimo non significa necessariamente nuovo e The Pokemon Company non ha fatto nuovi annunci tramite spettacoli di varietà da un po’ di tempo. È possibile, tuttavia, che nuovi dettagli in Pokemon Scarlet e Violet vengano condivisi nei prossimi giorni prima della messa in onda dell’episodio e poi evidenziati di nuovo nello show.

I giochi Pokemon Scarlet e Pokemon Violet, i nuovi capitoli della serie Pokémon, arriveranno su Nintendo Switch. Con questi nuovi titoli, la serie Pokemon compie un nuovo passo evolutivo, permettendovi di esplorare liberamente in un mondo aperto riccamente espresso. Varie città si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini. Potrete vedere i Pokemon di questa regione nei cieli, nei mari, nelle foreste, per le strade, ovunque. Sarete in grado di provare la vera gioia della serie Pokemon, combattere contro Pokemon selvaggi per catturarli, ora in un gioco open world che può divertire giocatori di qualsiasi età.

Pokemon Scarlet e Pokemon Violet arriveranno su Nintendo Switch entro la fine del 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.