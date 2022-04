Deathsmiles I & II: in arrivo il 23 giugno

La versione PC di Deathsmiles I e II verrà lanciata tramite Steam il 23 giugno, hanno annunciato l’editore City Connection e lo sviluppatore Zerodiv.

La raccolta, che include Deathsmiles , Deathsmiles Mega Black Label e Deathsmiles IIX Merry Christmas in Hell , è stata lanciata per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 16 dicembre 2021.

In Giappone sarà disponibile anche un’edizione fisica di Deathsmiles I & II, che include una confezione speciale, un tappetino per il mouse originale, il CD della colonna sonora di Gothic wa Mahou Otome ” Deathsmiles Respect Arrange” e codici per il download del gioco (Steam), il contenuto scaricabile “Additional Characters Gothic wa Mahou Otome 5 Characters Set” e la colonna sonora digitale Gothic wa Mahou Otome “ Deathsmiles Respect Arrange”.