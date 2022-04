LEGO Builder’s Journey: in arrivo domani per PlayStation

LEGO Games, assieme a Light Brick Studio rilasceranno LEGO Builder’s Journey per PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite PlayStation Store a partire da domani.

LEGO Builder’s Journey è stato lanciato per la prima volta per Apple Arcade il 20 dicembre 2019, seguito da Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 22 giugno 2021 e Xbox Series e Xbox One il 24 novembre 2021.

Le versioni PlayStation verranno fornite con la “Modalità creativa”, una nuova modalità dove puoi costruire il tuo modello totalmente personalizzato, aggiunta al gioco tramite un aggiornamento gratuito il 14 aprile.