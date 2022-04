Thor Love and Thunder: ecco il trailer ufficiale

Dopo quella che sembrava un’eternità dopo essere stato annunciato, abbiamo finalmente il trailer ufficiale di Thor Love and Thunder, il quarto film come protagonista il dio Asgardiano più famoso della Marvel Cinematic Universe, il quale è cambiato parecchio dopo la sua ultima battaglia in Avengers Endgame. Sono passati diversi anni, e Thor è partito insieme ai Guardiani della Galassia per capire cosa vuole farne ora della sua vita, considerando che non è più adatto ad essere un dio della guerra come in passato. Inoltre, nel trailer si nota che la Nuova Asgard è stata costruita, e sebbene sia per ora una piccola cittadina, sicuramente si arricchirà molto velocemente. Di conseguenza, sembra che Thor si prenderà una lunga vacanza, per così dire, ma è ovvio che stia cercando di capire cosa farne di se stesso, considerando che la violenza non è più richiesta. Dopo essersi ripreso il fisico da paura tramite un rigido allenamento, ora Thor è pronto a cercare il proprio futuro. Tra le curiosità mostrate nel trailer vediamo anche il pantheon della mitologia greca, come Zeus e Atena, ma vedremo cosa ci aspetteremo in seguito. Thor Love and Thunder arriverà soltanto al cinema dal 6 luglio, e forse in seguito anche su Disney+.