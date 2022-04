Ark Ultimate Survivor Edition: in arrivo su Switch

Ark Ultimate Survivor Edition arriverà su Nintendo Switch a settembre, unendo il gioco base insieme a diversi pacchetti di espansione. Ciò include Scorched Earth, Aberration, Extinction ed entrambe le parti Genesis e sarà venduto al dettaglio per 50 euro quando arriverà sulla console di gioco ibrida di Nintendo. Per quei giocatori che già possiedono l’edizione regolare di Ark su Switch, riceveranno un completo rinnovamento di funzionalità, grafica e ottimizzazione per il gioco. Lo sviluppatore di Ark Studio Wildcard afferma che uno sviluppatore di terze parti è stato assunto per guidare la carica su questa nuova versione di Ark, il che ha portato alla riscrittura e allo sviluppo del codice Switch del gioco sull’ultima versione di Unreal Engine 4.

“La revisione del gameplay di Ark Ultimate Survivor Edition su Switch è nel nostro radar da un po’ e siamo felici di aver trovato un team di talento che può aiutarci a realizzare questa visione”, ha affermato il co-fondatore e co-direttore di Studio Wildcard Jesse Rapczak. Il franchise di Ark continua a crescere ultimamente, poiché una serie animata basata sul gioco di azione e avventura sui dinosauri è in sviluppo insieme a un sequel a tutti gli effetti con protagonista Vin Diesel. La star di Fast and Furious non è solo il volto del protagonista Santiago nel gioco, poiché sarà anche produttore esecutivo del gioco.