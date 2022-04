Digimon Survive ha finalmente una data d’uscita, almeno in Giappone

Dalle pagine dell’ultimo numero di V-Jump arriva finalmente la data d’uscita per Digimon Survive, almeno in suolo giapponese. Il titolo Bandai Namco con i mostri digitali, dopo una serie di rinvii, sarà disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 28 luglio.

Da noi in occidente, l’RPG strategico uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam nel corso di questo 2022. Siccome la data appena annunciata arriva da una rivista giapponese, al momento non è chiaro se uscirà lo stesso giorno in tutto il mondo. Noi vi aggiorneremo quando arriveranno notizie ufficiali in merito.