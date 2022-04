Sonic Origins valutato in Corea del Sud, uscita vicina?

Nel maggio dello scorso anno, SEGA ha celebrato il 35° anniversario di Sonic the Hedgehog con annunci di diversi giochi in arrivo: uno di questi era Sonic Origins, una collection di titoli classici di Sonic a cui era stata data una finestra di lancio nel 2022.

Non c’è stato quasi nessun aggiornamento su questa collection da allora, ma sembra che questo potrebbe cambiare presto. Recentemente, infatti, Sonic Origins è stato classificato dal comitato di classificazione della Corea del Sud, il Game Rating and Administration Committee (GRAC), suggerendo che un aggiornamento sulla data di uscita potrebbe arrivare presto.

Quando Sonic Origins è stato annunciato l’anno scorso, Sega non ha menzionato alcuna piattaforma, e questa informazione non è ancora stata rivelata. La collection includerà Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 and Knuckles e Sonic CD, insieme a “nuovi contenuti” che Sega non ha ancora detto.

In più era apparsa un’immagine che poteva risultare come copertina del gioco, ma che stando a Tanooki Joe era stata utilizzata in una pubblicità generica di Sonic precedentemente. Potete vedere il tweet qui sotto.

Nel frattempo, nel corso dell’anno, il platform 3D open world Sonic Frontiers sarà lanciato per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.