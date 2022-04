Sea of Thieves: pubblicato il trailer per The Shrouded Deep

Sea Of Thieves è l’ultimo gioco dello sviluppatore Rare dopo alcuni anni turbolenti. Il titolo è stato originariamente lanciato nel 2018 ed è stato una sorta di esperimento in quanto è il primo dei principali titoli first party di Microsoft a essere lanciato nel day one anche su Xbox Game Pass, diventato ormai una necessità in questi quattro anni.

Il titolo di Rare è cresciuto in modo esponenziale nel corso degli anni, con il gioco che ha ricevuto nuovi contenuti a intervalli regolari per mantenere impegnata la sua base di giocatori, con gli sviluppatori che hanno pianificato di aggiungere più contenuti anche durante quest’anno, come precedentemente annunciato. Con la prima avventura a tempo limitato Shrouded Islands, il gioco si prepara per presentare il prossimo evento a tempo limitato The Shrouded Deep che inizia il 21 aprile e termina il 12 maggio. Rare ha anche rilasciato un nuovo trailer cinematografico per l’evento, che offre una rapida panoramica sulla trama e, a quanto pare, i giocatori viaggeranno per i mari per trovare ed evocare il Fantasma Avvolto. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.



Caratteristiche

Vasto open world : un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vita da pirata: gioca alle Storie assurde per vivere le campagne narrative uniche di Sea of Thieves e unisci le forze con il Capitan Jack Sparrow in una nuova storia.

Sea of ​​Thieves è ora disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.