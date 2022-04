Genshin Impact: trailer Tsubaki in Thawing Snow

La versione 2.6 di Genshin Impact, intitolata Zephyr of the Violet Garden, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

Di recente sono giunti rumors secondo cui la versione 2.7 del titolo sarà posticipata a causa del lockdown in Cina. Hoyoverse ha pubblicato uno short trailer, intitolato Tsubaki in Thawing Snow, dove viene mostrata la formazione di Kamisato Ayaka nelle tecniche di combattimento, fin da quando era bambina allenata dal fratello Ayato, i momenti di svago che i due condividevano insieme fino alla prima comparsa in pubblico di Ayaka.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.