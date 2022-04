MATA KK ha annunciato che rilascerà il gioco di avventura e azione in realtà virtuale The Tale of Onogoro per PlayStation VR e SteamVR . Non è stata annunciata una finestra di rilascio.

The Tale of Onogoro è stato lanciato per la prima volta per Quest tramite Quest Store il 17 marzo per $ 29,99. Include voci fuori campo in inglese e giapponese e sottotitoli in inglese, giapponese, francese, spagnolo, tedesco e coreano.