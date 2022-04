SEGA: reboot di Crazy Taxi e Jet Set Radio ad alto budget

SEGA sta sviluppando “reboot ad alto budget” dei suoi giochi Crazy Taxi e Jet Set Radio alla ricerca di successi globali come il popolare Fortnite di Epic Games, secondo un rapporto di Bloomberg.

I due titoli, che dovrebbero essere rilasciati tra due o tre anni, sarebbero i primi ad entrare a far parte dell’iniziativa “Super Gioco” annunciata da SEGA nel maggio 2021. L’iniziativa è uno sforzo per sviluppare fonti di reddito ricorrenti e creare comunità online attorno alle proprietà intellettuali esistenti dell’azienda.

Nel novembre 2010, SEGA ha annunciato un’alleanza strategica con Microsoft per produrre giochi su larga scala in un ambiente di sviluppo di nuova generazione basato sulla piattaforma cloud Azure di Microsoft, consentendole di portare avanti la sua iniziativa “Super Gioco” per sviluppare nuovi e innovativi titoli incentrati su “globale”, “online”, “community” e “utilizzo IP”.