Nintendo Switch: disponibile l’aggiornamento firmware 14.1.1

Nintendo Switch ha ricevuto parecchi aggiornamenti del firmware negli ultimi 6 mesi, con la stragrande maggioranza di essi piuttosto piccola . Solo nell’ultimo mese, ci sono stati un paio di aggiornamenti del firmware, di cui uno solo un paio di settimane fa.

Bene, Nintendo ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch questa sera. Una volta scaricato l’aggiornamento, la console dovrebbe essere alla versione 14.1.1. Questo è l’ennesimo piccolo aggiornamento che la console riceve al fine di ripulire il sistema da bug e malfunzionamenti. In effetti, l’unica cosa menzionata dalle note sulla patch è che c’erano “miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente”.