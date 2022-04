Final Fantasy XIV: svelato aggiornamento in arrivo per la lotteria abitativa

L’aggiornamento 6.1 di Final Fantasy XIV ha recentemente introdotto molti nuovi contenuti e funzionalità nel MMORPG, oltre all’introduzione di un nuovo sistema per l’acquisto di terreni domestici nella regione di Ishgard. Sfortunatamente, il sistema della lotteria abitativa, che è stato introdotto per rendere giusto l’acquisto di terreni abitativi nella nuova regione, ha presentato alcuni problemi.

Per riassumere, il sistema non è riuscito ad assegnare e selezionare i vincitori per i lotti come previsto, visualizzando uno “0” come nuovo inquilino. Per affrontare il problema, Naoki Yoshida, produttore e regista del gioco, ha pubblicato un post sul sito ufficiale del gioco, nel quale Yoshida ha chiarito che il sistema è del tutto casuale e che il team di sviluppo era al lavoro per individuare la causa del problema. Per ora, non è stata identificata alcuna soluzione e richiederà tempo aggiuntivo. Yoshida assicura, tuttavia, che i giocatori non saranno influenzati negativamente dal problema, affermando:

“Continueremo a indagare attentamente e ad affrontare le cause di questo tipo di eventi. Abbiamo ancora i dati della lotteria e quindi possiamo confermare lo stato delle domande di iscrizione tramite i registri del nostro database del server. Questi registri saranno referenziati per garantire che i giocatori che hanno accettato il rimborso dei gil per aver perso la lotteria non saranno influenzati negativamente dalle misure che adotteremo in seguito. Ci scusiamo per l’inconveniente causato da questi problemi, ma vi assicuriamo che faremo chiarezza a questo punto. […] Continueremo a fornire ulteriori dettagli sull’indagine e sulle nostre misure al riguardo il prima possibile. Ancora una volta, ci scusiamo per il disagio”.



Final Fantasy XIV è disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.