Granblue Fantasy Versus: l’aggiornamento 2.80 arriva a inizio giugno

Arc System Works potrebbe essere al lavoro su altri DLC per Guilty Gear Strive e nuovi titoli come DNF Duel, ma continua comunque a supportare Granblue Fantasy: Versus di Cygames. All’inizio di giugno arriverà un nuovo aggiornamento che aggiungerà tre nuove azioni da combattere. Resta da vedere cosa siano, ma presto ci saranno video introduttivi e altri dettagli.

I risultati del sondaggio sui personaggi giocabili sono stati rivelati anche con Sandalphon, Siegfried e Beatrix in testa alla classifica in ogni regione. Cygames prenderà in considerazione i futuri personaggi giocabili in base a questo, sebbene anche i personaggi che non sono in nessuno di questi elenchi possano diventare giocabili. Infine, la Granblue Fantasy: Versus Cygames Cup 2022 Summer è prevista per luglio. Il titolo ha ricevuto tre Character Pass e più aggiornamenti dal lancio a marzo 2020. Resta da vedere se riceverà netcode di rollback come altri titoli di Arc System Works come BlazBlue: Central Fiction e BlazBlue: Cross Tag Battle. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina Steam:

Caratteristiche

Modalità RPG: La modalità GBVS RPG presenta una nuovissima storia ambientata nel mondo di Granblue Fantasy, interamente doppiata in inglese e giapponese. Giocate attraverso la storia e potenzia i tuoi personaggi e le vostre armi.

Modalità Versus: GranBlue Fantasy Versus presenta un sistema di battaglia intuitivo ma esteso, con abilità che possono essere attivate con il semplice tocco di un pulsante. Presenta anche un sistema di raffreddamento delle abilità unico e arti super sky bound che possono capovolgere drammaticamente le carte in tavola del tuo avversario. I giocatori che si avvicinano ai giochi di combattimento apprezzeranno la facilità di controllare i loro personaggi preferiti, mentre i veterani dei giochi di combattimento potranno provare il brivido di intense battaglie tattiche.

Granblue Fantasy: Versus è disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Steam in tutto il mondo.