Streets of Rage: adattamento cinematografico in lavorazione

Secondo quanto riferito, il franchise di Streets of Rage di SEGA Genesis sta arrivando sul grande schermo. Alcune fonti hanno detto che alla testata Deadline che il creatore di John Wick, Derek Kolstad, ha scritto un adattamento della sceneggiatura su spec. Saranno coinvolti anche i produttori del franchise di Sonic, dj2 Entertainment ed Escape Artists. Anche se nessun accordo è stato ancora firmato, è probabile che presto la produzione sarà in moto.

Ampiamente noto come uno dei franchise SEGA più popolari dei primi anni ’90, la trilogia originale di Streets of Rage ha ancora una fanbase entusiasta della sua estetica vintage e della colonna sonora EDM. I giochi picchiaduro presentano ex poliziotti che affrontano bande criminali clandestine. Il franchise ha finalmente ottenuto un sequel tanto atteso nel 2020 con l’uscita di Streets of Rage 4, che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in tutto il mondo. I giochi offrono molto poco per quanto riguarda la trama, che dà al film molta libertà, ma anche molto poco su cui lavorare.

Un adattamento cinematografico di Streets of Rage ha il potenziale per attirare folle, dato che non manca la nostalgia per i giochi degli anni ’80 e ’90. Entrambi i film di Sonic sono stati successi al botteghino. Sonic 2 guadagnato 72 milioni di dollari nel suo weekend di apertura al botteghino, una cifra particolarmente alta durante l’era della pandemia.