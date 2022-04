Elden Ring: disponibile la patch 1.04

L’aggiornamento 1.04 di Elden Ring è ora disponibile e porta con sé prestazioni di gioco migliorate e nuovi eventi in alcune serie di missioni NPC. La patch consente ai giocatori di attivare o disattivare la funzione di rotazione automatica della telecamera e aggiunge nuove fasi di dialogo al popolare NPC Souls, Patches. Sono state apportate modifiche anche al danno di alcune armi, nonché al tempo impiegato da determinati attacchi magici per essere lanciati.

Sebbene Elden Ring sia stato lodato per la sua sfida, la community ha anche trovato molti modi per sfruttare determinate armi e combinazioni di oggetti, e quindi questa è l’ultima di una serie di aggiornamenti pensati per migliorare l’equilibrio del gioco. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica:

Aggiornamento 1.04

solto un bug che a volte impediva alla meccanica del combattimento Rennala Queen Of The Full Moon di funzionare correttamente durante il multiplayer cooperativo.

Risolto un problema per il quale l’animazione inflitta da perdita di sangue e congelamento era maggiore del previsto.

Risolto un bug durante il menu di modifica dell’aspetto del personaggio in cui alcune modifiche ai parametri a volte non venivano riflesse.

Risolto un bug che consentiva il passaggio di oggetti non autorizzati ad altri giocatori.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Caratteristiche

Open World : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Avventura epica: vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.