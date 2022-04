Milano Comics and Games 2022: la fiera ritorna dal 30 aprile al 1 maggio

Gli amanti delle fiere del fumetto possono iniziare a prepararsi per il Milano Comics and Games 2022. Dal 30 aprile al 1 maggio la fiera ospiterà centinaia di appassionati a Malpensa Fiere Busto Arsizio.

Aree tematiche

La fiera raddoppia i suoi spazi. Per questo motivo sono state previste molte aree tematiche che potranno soddisfare i desideri di tutti i nerd. Interessante è la proposta dei retrogame, con cabinati originali degli anni 80 e 90 e tutti i migliori classici dei videogiochi. Proposta interessante per chi ama anche giocare a cabinati virtuali simili alle slot machine, scopri qui i migliori casinò non aams sicuri. Per gli appassionati di esperienze di giochi da tavolo non virtuali è stata preparata un’area dedicata a giochi di carte, come ad esempio Dragon Ball Card Game e Digimon Card Game. Non mancheranno anche giochi di ruolo di alto livello a cui è possibile partecipare gratuitamente.

Contest Cosplay

Milano Comics and Games è la fiera in cui si incoraggiano le persone a esprimere la passione per i videogiochi e i fumetti senza limiti. Moltissimi partecipanti hanno già preparato costumi e accessori per partecipare ai cosplay contest di domenica 1 maggio. La giuria sarà composta da artisti rinominati, tra cui Dani D. Foca, Julia Loki, Alberta Avanzi e Lory Croft.

Tornei di Esports

Chi cerca esperienze più moderne può fare affidamento sulle postazioni PC, dove provare gratuitamente tutti i titoli di recente pubblicazione e sfidare altri giocatori in tornei e competizioni esportive. Non mancheranno anche visori per testare le ultime novità tecnologiche e coinvolgere sempre di più gli amanti dei videogiochi di ultima generazione.

Concerti

Le sigle dei cartoni della nostra infanzia saranno dal vivo in due concerti, che si terranno domenica 1 maggio. Si esibiranno i Manga Boys, che hanno dato voce alle sigle dei Digimon. Inoltre si potrà assistere al concerto di Stefano Bersola (Steph B), interprete e compositore delle sigle ufficiali italiane di City Hunter, Super Wings e Lamù: la ragazza dello spazio, tra gli altri.

Diabolik e Assassin’s Creed

Il 2022 segna sessant’anni dalla prima pubblicazione di Diabolik. Per questo motivo è stato deciso di dedicare un’area alla celebrazione di questo epico franchise tutto italiano. Riccardo Nunziati, il disegnatore della locandina di questa edizione, firmerà le copie del folder celebrativo di Diabolik, così come delle litografie e cartoline a edizione limitata della locandina di Milano Comics and Games 2022.

Una speciale area è dedicata ad Assassin’s Creed, con cosplay e allestimento tematico. Si potrà così entrare nell’affascinante mondo della saga di Ubisoft, fatto di spin off, libri, videogiochi e altri contenuti ispirati.

Informazioni utili

Il biglietto di ingresso è già acquistabile sul sito al prezzo di 8 euro per persona, più commissioni di servizio. La fiera offre una navetta dalle stazioni del treno e un parcheggio gratuito per chi arriva in auto, così da incentivare la partecipazione per tutti.