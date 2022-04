Secondo un rumor, Sony vorrebbe acquisire FromSoftware

FromSoftware ha avuto un grande successo negli ultimi anni, il suo titolo più recente, Elden Ring, ha venduto oltre 12 milioni di copie in meno di un mese, quindi, forse non è troppo sorprendente che lo studio si dice sia un candidato per una acquisizione da parte Sony Interactive Entertainment, almeno secondo le parole del CEO di Kantan Games e analista Dr. Serkan Toto su Twitter.

Oltre a fornire una breve storia degli affari di FromSoftware, Toto ha anche parlato della sua valutazione che “mi fa ancora sanguinare il cuore“. L’attuale società madre Kadokawa Corporation ha acquistato azioni dello sviluppatore per “l’equivalente di 22,5 milioni di dollari di oggi”. Quindi nel 2014, la valutazione di From era ben al di sotto dei 30 milioni di dollari. FromSoftware potrebbe benissimo essere sotto osservazione per l’acquisizione insieme a diversi altri studi da parte di Sony Interactive Entertainment

Tuttavia, se dovesse accadere, sarebbe interessante vedere i risultati. Data la natura della notizia, comunque vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni, aspettando un comunicato ufficiale.

1) One of my favorite studios, Tokyo-based FromSoftware, is currently rumored to be an M&A candidate for Sony.

Here is a quick run-down of its weird background feat. pigs, right-wing newspapers, Toyota and the metaverse.

And their early valuation… unspeakable.

Buckle up😮

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 18, 2022