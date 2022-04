Annunciato Elektrosoul: titolo in arrivo su Linux e Android

C’erano una volta gli anni ’80 e ’90, due delle più fiorenti golden age del

videogioco, quando la creatività era padrona del palcoscenico e le softcom

più ispirate cercavano di differenziarsi da tutti con idee coraggiose e sfide allo

status quo, all’opposto delle odierne direttive del service e del fatturato

garantito. C’era una volta il “rock” del videogioco. In quegli anni spopolavano prima il commodore 64, il re dei computer per come ha decretato la storia (il più venduto di tutti i tempi) e il suo successore Amiga che per primo abbinerà l’idea di macchina da calcolo ai canoni dell’arte.

Il videogioco su queste macchine, in parte per i limiti tecnologici da combattere e in parte per la genuina libertà di pensiero di cui godevano i game designers (oggi più simili a ingegneri del design piuttosto che creatori di design), era soprattutto espressione di visioni e sentimenti. Le boxart erano parte integrante del valore percepito di un’opera, e la musica era spesso l’elemento più apprezzato. Le intro animate prepotentemente imposte su Amiga dai giovani pixel artists (quando ancora questa definizione non esisteva perché il pixel era l’unica forma di disegno

conosciuta) incollavano i giocatori allo schermo e nutrivano la fantasia con la quale poi immedesimarsi nel gioco.

Era un geniale stimolo della mente per ovviare ai limiti del video e come tale coglieva immediatamente nel segno, regalando esperienze ludiche istantanee, spesso prive di tutorial, perché si ponevano come primo obiettivo la giocabilità, e come secondo la

“rigiocabilità”, ovvero la capacità di un titolo di divertire a tal punto da rigiocare all’infinito gli stessi livelli (un pò come oggi i cultori del cinema rivedono più volte i capolavori classici della pellicola). Team Sinapsy ha una visione: creare gameplay ispirati alle idee di quegli anni, e riproporre giochi devoti a classici perduti di Amiga e C64.

La boxart di Elektrosoul, un layout ispirato alle console casalinghe di quarta generazione è una strada con una partenza chiara e un orizzonte invece indefinito, fatto di ispirazione e nostalgia, tutto da costruire insieme ai giocatori. Team Sinapsy ((studio interno di Commodore.inc) mette in gioco questa visione insieme alla sua passione per i giochi della golden age e al massimo rispetto per i classici, nei suoi progetti in sviluppo. Il primo di questi giochi è ispirato al bellissimo e poco ricordato Extase per Amiga, dal cui concept nasce l’idea di Elektrosoul: un gioco di ragionamento contro il tempo, immerso in atmosfera early cyberpunk, in cui le colonne sonore sono state curate in modo maniacale per immergervi in una realtà alternativa facendovi dimenticare ciò che vi circonda: come succedeva sui computer Commodore in quegli anni.

Elektrosoul vedrà presto la luce sui tablet Android, ed è previsto un

successivo port su Linux ed eventuali altre piattaforme.