Logitech annuncia Lift, nuovo mouse ergonomico

Logitech presenta oggi Lift Vertical Ergonomic Mouse, il mouse wireless caratterizzato da un design “zen”, sagomato per adattarsi naturalmente a mani di piccole e medie dimensioni. Disponibile in tre varianti di colore: rosa, bianco sporco e grafite, si tratta di un prodotto estremamente accessibile e inclusivo, che propone anche una versione per mancini.

Olessia Hageman, Responsabile Business Unit Ergo di Logitech, ha dichiarato:

L’ergonomia e il comfort giocano un ruolo fondamentale nel benessere generale dello spazio di lavoro. Lift nasce dalla nostra filosofia “Feel Better, Do Better”, secondo la quale quando ci sentiamo bene rendiamo anche di più nella nostra quotidianità. Questo nuovo mouse aiuta le persone a lavorare nel massimo comfort per ore, con l’obiettivo di sentirsi meglio alla fine di una lunga giornata alla scrivania.



Lift è l’ultimo prodotto della serie Ergo di Logitech ed è stato ideato seguendo l’approccio dell’azienda alla progettazione incentrato sui bisogni dell’utente finale e orientato all’innovazione, con dispositivi che offrono la migliore esperienza unita a un design unico. Lift Vertical Ergonomic Mouse è stato accuratamente realizzato attraverso diverse fasi di test eseguite da utenti coinvolti dall’Ergo Lab di Logitech e con l’approvazione delle principali istituzioni che si occupano di ergonomia.

L’impugnatura in morbida gomma di Lift e l’accogliente appoggio per il pollice garantiscono comfort per le mani più piccole anche dopo ore e ore di utilizzo. Infatti, il suo design verticale a 57 gradi offre agli utenti destrorsi e mancini una presa naturale e rilassata, alleggerendo la pressione del polso e incentivando una postura più naturale dell’avambraccio.

La silenziosa SmartWheel magnetica garantisce sia velocità che precisione, per accurate modifiche riga per riga o per scorrere rapidamente lunghi documenti. Inoltre, la connessione wireless di Lift avviene in modo immediato con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android) tramite Bluetooth® Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt. Infine, con Logitech Flow, è possibile gestire senza sforzo il flusso di lavoro su un massimo di 3 dispositivi multiOS.

Non solo attenzione al comfort. Il design di Lift lo rende anche la perfetta scelta sostenibile. Infatti, una parte degli elementi in plastica di Lift è realizzata con materiale riciclato post-consumo (PCR) – più precisamente, il 70% nella finitura grafite e il 54% in quelle rosa e bianco sporco. Il programma PCR di Logitech testimonia l’impegno dell’azienda nel progettare prodotti sostenibili, garantendo una seconda vita alla plastica usata nell’elettronica di consumo. Questo programma prevede che il 65% dei mouse e delle tastiere dell’intero portfolio Logitech includa un certa percentuale di plastica riciclata. Inoltre, tutti i prodotti Logitech, compreso Lift, sono certificati a zero emissioni. In definitiva, quando si acquista un prodotto Logitech si fa una scelta consapevole, che riduce l’impatto ambientale e che sostiene la silvicoltura e le energie rinnovabili.

Lift Vertical Ergonomic Mouse, nelle colorazione grafite, bianco sporco e rosa, è disponibile su Logitech.com e presso altri rivenditori globali, al prezzo consigliato di 79,99€.