Xbox Game Pass: ecco i giochi di metà aprile

Microsoftha svelatoi titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass durante questa seconda metà di aprile: tra di loro ci saranno anche il già annunciato Bugsnax, F1 2021 in cloud e Unsouled.

Questa la lista completa, con giorno in cui sarà disponibile:

Disponibili da oggi 19 aprile:

F1 2021 (Cloud) EA Play

Si spengono le luci e si parte! I membri di Game Pass Ultimate possono vivere un’avvincente storia di F1 con il gioco cloud tramite EA Play. Scendi in pista con la tua squadra e vivi la fantasia di ogni fan della Formula 1: F1 2021 si aggiunge alla collezione di giochi di corse disponibile su EA Play.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Prova il brivido dell’inseguimento e l’impeto della fuga in Need for Speed Hot Pursuit Remastered, ora disponibile con il cloud gaming tramite EA Play. Scatena un selvaggio senso della velocità sia nei panni di un fuorilegge che di un poliziotto a bordo delle auto ad alte prestazioni migliori del mondo. Supera in astuzia la polizia o abbatti i trasgressori con le armi tattiche a tua disposizione in un’esperienza di corse al cardiopalma e competitiva. È tempo di riaccendere l’inseguimento.

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC) [email protected]

Prendi il controllo della rapa titolare che cerca un modo per ripagare i suoi debiti con un sindaco cipolla corrotto. Caratterizzato da una miscela di puzzle, esplorazione di dungeon e raccolta di piante, Turnip Boy Commits Tax Evasion è un viaggio tanto carino quanto epico per evitare di pagare le tasse e abbattere l’establishment.

In arrivo:

7 Days to Die (Cloud, Console e PC) [email protected] – 26 aprile

Ambientato in un mondo post-apocalittico brutalmente spietato e invaso dai non morti, 7 Days to Die è un gioco open-world che è una combinazione unica di sparatutto in prima persona, survival horror, tower defense e giochi di ruolo. Gioca il definitivo RPG sandbox di sopravvivenza agli zombie. Navezgane ti aspetta!

Research and Destroy (Console e PC) – 26 aprile

Disponibile al day one con il Game Pass: Prendi il controllo di tre brillanti super scienziati in questo gioco d’azione a turni, mentre ricerchi e sviluppi nuove strane armi e gadget per distruggere le orde soprannaturali che hanno quasi schiacciato l’umanità!

Bugsnax (Cloud, Console e PC) [email protected] – 28 aprile

Bugsnax ti porta in un viaggio a Snaktooth Island, casa delle leggendarie creature metà insetto e metà snack, Bugsnax. Invitato dall’intrepida esploratorice Elizabert Megafig, arrivi per scoprire che il tuo ospite non si trova da nessuna parte, il suo accampamento è in rovina e i suoi seguaci sono sparsi per l’isola da soli… e affamati!

Unsouled (Console e PC) [email protected] – 28 aprile

Disponibile al day one con il Game Pass: Metti alla prova i tuoi riflessi fino al limite e realizza combo ultra-soddisfacenti in Unsouled, un Action RPG punitivamente difficile (ma giusto). Durante il viaggio, dovrai padroneggiare l’abilità di eseguire varie combo di abilità e contrattacchi per ottenere il massimo danno se speri di sopravvivere.

Questi invece i giochi che abbandoneranno il servizio il 30 aprile:

Cricket 19 (Cloud, Console, and PC)

Outlast 2 (Cloud, Console, and PC)

Secret Neighbor (Cloud, Console, and PC)

Streets of Rage 4 (Cloud, Console, and PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine dei giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass.