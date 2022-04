Risk of Rain 2: il gioco è disponibile sul Epic Games

Risk of Rain 2 è stato da un bel po’ di tempo (sin dalla sua uscita in early access per essere precisi) un’esclusiva per Steam per quanto riguarda Microsoft Windows, e pertanto molti si chiedevano la domanda fatidica: quando avremmo potuto vedere il titolo in tutta la sua gloria anche su Epic Games Store? Ebbene non abbattetevi, perché adesso è disponibile anche sul launcher di Epic Games alla cifra di 20 euro. Inoltre, fino al 25 aprile, il gioco sarà scontato a 10 euro, quindi avrete tutto il tempo del mondo per prendervelo con gli sconti. Anche l’espansione Survivor of the Void è scontata: anziché 15 euro sarà 7 euro puliti, rendendo il totale da pagare un misero 17 euro totali da spendere per il gioco. Sul canale Twitter di Hopoo Games, nonché gli sviluppatori, hanno detto questo:

“Risk of Rain 2 è ora disponibile su Epic Games Store! Fuggi da un caotico pianeta alieno combattendo contro orde di mostri frenetici, con i tuoi amici o da solo, nel roguelike d’azione di grande successo.”

Il gioco è stato un successo sotto ogni fronte, quindi era solo naturale che avrebbero reso accessibile il titolo anche su Epic Games Store. Se volete provare Risk of Rain 2 siate liberi di provarlo, in particolare l’espansione Survivor of the Void.