League of Legends: uscito il programma campioni di aprile

Giusto ieri, c’è stato un aggiornamento riguardante il programma campioni di aprile 2022 per League of Legends, e per chi non sapesse di cosa si tratta, è semplicemente un momento in cui vengono definite tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi del moba di Riot Games. L’ultimo è stato fatto a gennaio, e da allora sono usciti Zeri e Renata Glasc rispettivamente, quindi adesso cosa potremo aspettarci?

Prima di tutto, il jungler del vuoto è molto vicino . I leak hanno mostrato due nomi in particolare per il campione, ovvero Rem’Ora e Bel’Veth, ma non c’è ancora una certezza sul nome dell’imperatrice del vuoto. In ogni caso, Riot promette che sarà una duellante da giungla con meccaniche “interessanti”.

. I leak hanno mostrato due nomi in particolare per il campione, ovvero Rem’Ora e Bel’Veth, ma non c’è ancora una certezza sul nome dell’imperatrice del vuoto. In ogni caso, Riot promette che sarà una duellante da giungla con meccaniche “interessanti”. In seguito, abbiamo delle descrizioni sul campione da corsia inferiore da portata ravvicinata. Sembra collegato al mare, e tende a ridere molto spesso. Che possa essere un campione di Bilgewater? Il suo arrivo è previsto per inizio estate.

Finalmente abbiamo novità su Udyr: il modello base e le altre skin sono fatte e finite, e adesso il team sta lavorando sul design della skin Guardiano Spirituale, nonché la sua skin suprema da 3250 RP. Arrivo previsto per metà/fine estate.

A quanto pare, il nostro preferito drago cosmico non è invecchiato molto bene, specialmente il suo kit. Pertanto, Riot ha deciso di inaugurare i CGU (aggiornamento di gameplay complessivo), mirato a modificare il gameplay di Aurelion Sol e nient’altro. Arrivo previsto per fine anno.

Come penultima novità, abbiamo le primissime bozze su Skarner , il vincitore dell’aggiornamento campioni 2023

, il vincitore Infine, il programma finisce promettendo un ultimo campione nel 2022: un campione da corsia superiore tank di Shiruma, meglio noto come “l’Orgoglio di Nazumah”, una regione del deserto ancora inesplorata nel mondo di League of Legends.