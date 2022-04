Farming Simulator 22: arriva il DLC Precision Farming

Come già programmato, oggi arriva il tanto atteso DLC gratuito di Farming Simulator 22, il gioco di GIANTS Software, ovvero Precision Farming, mirato ad aiutare nella sostenibilità tutti i giocatori proprio come se fossero nella vita reale. Per chi non lo sapesse, il DLC Precision Farming Free è un progetto avviato da John Deere e finanziato da EIT Food, la principale iniziativa di innovazione alimentare in Europa. Cofinanziato dall’UE, ha lo scopo di evidenziare la tecnologia sostenibile in agricoltura. Vari altri partner dell’Unione Europea fanno parte del progetto: l’Università di Hohenheim (Germania), l’Università di Reading (Regno Unito), Grupo AN (la più grande cooperativa di cereali in Spagna) e l’Istituto di riproduzione animale e ricerca alimentare della Polonia L’Accademia delle Scienze collabora per promuovere la tecnologia. Nuove Meccaniche di gameplay basate sulla reale tecnologia di smart farming estenderanno ancora di più il realismo di gioco, saranno infatti inclusi: 4 differenti tipologie di suolo e di campionatura, un’analisi economica e un punteggio ambientale per quantificare l’eco-sostenibilità delle operazioni agricole che sarà calcolato da fattori come una ridotta aratura, i livelli di azoto, il controllo delle infestanti usando la tecnologia spot-spraying e molto altro. Per incrementare il vostro repertorio di attrezzi agricoli utili a gestire una fattoria sostenibile, il DLC gratuito Precision Farming comprende lo Scout ISARIA per prelevare campioni di terreno, i sensori ISARA PRO Active e PRO Compact per misurare i livelli di azoto del raccolto e il John Deere R732i con “PowrSpray” la tecnologia di controllo mirato delle infestanti per combattere dinamicamente le erbe dannose. Inoltre, sono inclusi anche il John Deere Gator e il Kotte Garant PTR 30.000 con un sensore di gestione del letame John Deere per fertilizzare i campi. Questo è tutto, quindi non perdetevi l’occasione di provare questo grande DLC di Farming Simulator 22 e godetevi i migliori utilizzi della tecnologia a risparmio smart.